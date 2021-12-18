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    18 декабря 2021, 14:11

    Идрак Мирзализаде решил продать свой вид на жительство в виде NFT

    Комик Мирзализаде выставил свой аннулированный вид на жительство в России на NFT-аукцион

    Александр Блинов

    Вид на жительство в России комика Идрака Мирзализаде уже аннулирован, но обрел новую жизнь в виде NFT-токена. Стендапер выставил его на аукцион на площадке OpenSea. Об этом Мирзализаде сообщил во время выступления, часть которого выложил на YouTube.

    Идрак Мирзализаде решил продать свой вид на жительство в виде NFT

    Купить вид на жительство Идрака Мирзализаде теперь может любой желающий. Свой актив в виде NFT-токена комик оценил в 40 тысяч долларов (порядка 2,6 миллиона рублей). Но на аукционе за него можно предложить любую цену, по словам артиста, «хоть 50 долларов». Если это окажется максимальной ставкой, по такой цене лот и уйдет с молотка.

    Комик выразил уверенность, что стоимость этого NFT вырастет к тому моменту, когда ему позволят вернуться в Россию.

    «А я точно знаю, что вернусь, пусть через 100 веков», — пошутил Идрак.

    Ранее в августе МВД России объявило пребывание Мирзализаде в стране пожизненно нежелательным. Перед этим он был арестован на 10 суток из-за шуток про русских в одном из своих выступлений, в которых нашли признаки разжигания межнациональной вражды. Также комика лишили вида на жительство в России. Позднее суд обязал МВД отменить пожизненный запрет на пребывание в РФ и установить вместо этого разумный срок. Полностью отменить запрет на въезд для комика отказались.