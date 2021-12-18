Идрак Мирзализаде решил продать свой вид на жительство в виде NFT

Вид на жительство в России комика Идрака Мирзализаде уже аннулирован, но обрел новую жизнь в виде NFT-токена. Стендапер выставил его на аукцион на площадке OpenSea. Об этом Мирзализаде сообщил во время выступления, часть которого выложил на YouTube.

Купить вид на жительство Идрака Мирзализаде теперь может любой желающий. Свой актив в виде NFT-токена комик оценил в 40 тысяч долларов (порядка 2,6 миллиона рублей). Но на аукционе за него можно предложить любую цену, по словам артиста, «хоть 50 долларов». Если это окажется максимальной ставкой, по такой цене лот и уйдет с молотка.

Комик выразил уверенность, что стоимость этого NFT вырастет к тому моменту, когда ему позволят вернуться в Россию.

«А я точно знаю, что вернусь, пусть через 100 веков», — пошутил Идрак.

Ранее в августе МВД России объявило пребывание Мирзализаде в стране пожизненно нежелательным. Перед этим он был арестован на 10 суток из-за шуток про русских в одном из своих выступлений, в которых нашли признаки разжигания межнациональной вражды. Также комика лишили вида на жительство в России. Позднее суд обязал МВД отменить пожизненный запрет на пребывание в РФ и установить вместо этого разумный срок. Полностью отменить запрет на въезд для комика отказались.