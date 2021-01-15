Иммунолог: новой волны коронавируса весной не будет

К весне 2021 года у жителей России сформируется достаточный уровень иммунитета, что позволит избежать нового всплеска заболеваемости COVID-19. Определенную роль сыграет и потепление.

Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил в беседе с РИА «Новости» вероятность еще одной волны коронавируса.

«Уже не будет волны, уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти», — отметил специалист.

По его мнению, новые случаи инфицирования будут фиксировать среди тех, кто еще не болел COVID-19. По этой же причине, добавил Жемчугов, всплеска заболевания боятся в Китае.

«У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется», — заметил иммунолог.

Солнечная весенняя погода, заметил эксперт, тоже сыграет роль в ситуации с распространением заболевания. Ультрафиолет он назвал губительным для вируса.

Ранее Жемчугов заметил, что уменьшение числа новых случаев заражения коронавирусом на новогодних праздниках связано с морозной погодой и существенным сокращением контактов.