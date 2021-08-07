Идею об увеличении рабочей недели назвали ерундой в профильном комитете ГД

Увеличения рабочей недели не будет. Такое предложение является ерундой, заявил первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

«Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет. Думаю, что и четырехдневная — из области фантазий», — привел слова Тарасенко ТАСС.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю. Он заявил, что россиянам нужно меньше отдыхать, чтобы как можно быстрее восстановить экономику и вытащить страну из разрухи. Аретьев подчеркнул, что на работу нужно выходить как в субботу, так и в воскресенье.

Его инициативу оценил председатель думского комитета по социальной политике и труду Ярослав Нилов. По словам депутата, увеличивать количество рабочих дней категорически нельзя, так как жители страны должны иметь возможность отдыхать.