Идею увеличить рабочую неделю раскритиковали в комитете Госдумы по труду

Люди должны иметь возможность отдыхать, поэтому увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил председатель думского комитета по социальной политике и труду Ярослав Нилов.

«Искусственно ничего делать не надо, разговоры о каком-либо регулировании — они излишни, все, само собой, со временем мы придем. Ситуация в экономике <…> непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать, — я с этим не согласен. Должно быть время на отдых», — поделился своим мнением депутат.

По словам Нилова, пандемия коронавируса внесла коррективы в рабочий процесс. Многие уже почувствовали все плюсы удаленной работы и стали грамотно и продуктивно распределять свое расписание, чтобы выкроить дополнительное время на отдых.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что рабочую неделю в России надо увеличить, чтобы «вытащить страну из разрухи» и побыстрее восстановить экономику.