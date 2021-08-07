Увеличить рабочую неделю предложили в Госдуме

В России нужно думать не о четырехдневке, а об увеличении рабочей недели для восстановления экономики. Об этом в разговоре с агентством Ura.ru заявил первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая», — поделился своим мнением депутат.

По словам Арефьева, в России сейчас нет инструментов, которые позволили бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Он подчеркнул, что если человек не работает, то нет прибавочной стоимости и, как следствие, зарплаты.

На этой неделе глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в случае перехода на четырехдневку работодатели должны будут сохранить заработную плату сотрудников на прежнем уровне.