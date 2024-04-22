22 апреля 2024, 12:25
Идею о предоставлении военкорам статуса участников СВО оценили в Кремле
Песков: Кремль не знает об идее приравнять военкоров к участникам СВО
Предложение о приравнивании работающих в зоне СВО военных корреспондентов к участникам боевых действий поднимали неоднократно. Но разница между работой журналистов и военнослужащих существенная. Об этом в комментарии прессе заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что не видел официальных предложений для реализации такого решения.
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«Есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках. Поэтому здесь существуют разные точки зрения», — заявил Песков.
С заявлением о необходимости предоставления работающим в зоне СВО журналистам социальных гарантий, какие имеют военнослужащие, выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.
Так он прокомментировал гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина, убитого при атаке украинского дрона.
В комментарии коллегам скончавшегося журналиста депутат подчеркнул, что внесет свое предложение на рассмотрение в рабочей группе.
Военкор «Известий» погиб во время съемок репортажа на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Следователи заявили, что установят всех причастных к гибели российского журналиста.
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