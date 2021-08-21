Идеальная конюшня или собачий концлагерь. Что происходит в передержке Красногорска

В Красногорске разгорелся скандал вокруг местного конного клуба. Жители заявили что там жестоко обращаются с собаками. Животных не кормят и не оказывают помощь ветеринара. Хозяйка конюшни заявила, что у нее просто хотят забрать дорогих животных.

Умирающая акита и грязные стойла

Информация о больных собаках появилась сегодня в паблике «Красногорск Оnline» во «ВКонтакте». В сообщении опубликовали несколько видеозаписей с территории конного клуба, где работает передержка. Автор роликов сообщила, что ее соседка поехала на конную прогулку в клуб и на территории участка увидела привязанных собак.

«Все в ужасном состоянии, грязь, раны, без еды и воды. В клетках тоже собаки. На земле лежала умирающая акита (через несколько часов ее не стало). Все собаки очень ручные, тянутся к человеку. <…> Лошади в грязных стойлах, похоже тоже совсем нездоровы», — поделилась она, добавив, что тоже посетила эту конюшню, снимала все на телефон и уже обратилась в полицию.

Еще одна местная жительница — владелица питомника корги, написала, что конюшню накануне пытались посетить зоозащитники — до ночи стояли у ворот.

«В какой-то момент приехала зоополиция (так они себя называют) и взяла штурмом конюшню. Забрали часть собак и щенков», — рассказала она. Источник «360» сообщил, что вывезли всех животных.

По словам женщины, там уже побывали полицейские и им стало физически плохо от этого зрелища.

«У нас все идеально»

Хозяйка конюшни Елена Дубчак в ответ на эти сообщения, заявила, что у нее все собаки и лошади сыты и здоровы. Информацию о плохом обращении, по ее мнению, распространяют недоброжелатели, которые хотят «на халяву» забрать у нее дорогостоящих животных за 150 тысяч рублей.

Одна из собак — акита, по ее словам, действительно, болела. Но животное отравили, что подтвердил ветеринар.

«У нас есть доказательства», — подчеркнула Дубчак в комментарии «360».

Хозяйка заверила, что и собак, и лошадей кормят по графику, корма достаточно. «Что комментировать-то, если у нас все идеально», — подчеркнула она и положила трубку.

В региональном ГУ МВД «360» сообщили, что в дежурную часть красногорского отдела полиции поступило заявление от местных жителей по факту жестокого обращения с животных на территории одного из конных клубов.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в ведомстве.

Что грозит за жестокое обращение с животными

Ответственность за жестокое обращение с животными квалифицируется по статье 245 Уголовного кодекса. Она предусматривает разные санкции. Это может быть штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Также виновного могут приговорить к обязательным или исправительным работам, ограничению свободы на срок до года. Еще один вариант — арест до шести месяцев. Максимальное наказание составляет до трех лет тюрьмы, если животному причинили боль, из хулиганских или из корыстных побуждений, в результате чего оно погибло или было изувечено.

Наказание будет жестче, если преступление совершила группа людей. При этом присутствовали дети малолетнего. Злоумышленники использовали садистские методы и демонстрировали это публично. В этом случае преступникам будет грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В декабре 2017 года в России были приняты поправки к 245 статье Уголовного Кодекса по которым живодеров можно привлечь к ответственности не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за действия, причинившие боль и страдание.