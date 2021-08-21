«У нас все идеально». Хозяйка красногорской конюшни ответила на сообщения о больных собаках

Хозяйка конюшни красногорского конного клуба «Гвардия» Елена Дубчак назвала неправдой сообщения о плохом обращении с собаками. Такую информацию распространяют те, кто хочет бесплатно забрать дорогостоящих животных, заявила она «360».

«Все это неправда. У нас есть доказательства», — возмутилась Дубчак, комментируя жалобы местных жителей и зооактивистов.

Отдельно она обратила внимание на фото с собакой породы акита, которую нашли при смерти. По ее словам, собаку отравили. Диагноз животному поставил врач.

«Собаки все в хорошем состоянии. Накормлены, напоены. Лошади тоже. Что комментировать-то, если у нас все идеально. И с кормом все хорошо. И кормят-поят животных по графику», — подчеркнула хозяйка конюшни.

По мнению Дубчак, недостоверную информацию в соцсетях распространяют, потому что хотят бесплатно забрать животных, которые стоят по 150 тысяч рублей.

Ранее в красногорских пабликах во «ВКонтакте» были опубликованы фото и видео, сделанные в этой конюшне. На кадрах можно было видеть в том числе больную акиту. Очевидцы утверждали, что собака вскоре умерла. Местные жители заявили, что будут писать заявления в полицию и прокуратуру о жестоком обращении с животными.