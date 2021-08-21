Больных собак обнаружили в конном клубе в Красногорске

Жители Красногорска обнаружили голодных и больных собак в конюшне местного конного клуба. По их данным, здесь оказывают услуги по передержке животных.

Одна из местных жительниц Виктория И., владеющая питомником корги, рассказала, что конюшню посетили местные жители и активисты.

«Люди — соседи, зоозащитники, депутаты до ночи стояли у ворот живодерни. В какой-то момент приехала зоополиция (так они себя называют) от зоозащиты и взяли штурмом конюшню. Забрали часть собак и щенков», — сообщила женщина у себя на странице «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что все животные содержатся там в ужасных условиях. Многие из них больны и находятся при смерти.

«Приезжала полиция. Полицейские, которые зашли на территорию были в шоке, им физически было плохо», — поделилась Виктория И.

В аккаунте rich_ishchu_dom_drugu в Instagram распространяют информацию о том, что собак обнаружила женщина, которая приехала в конный клуб на прогулку.

«На территории участка она увидела привязанных собак, все в ужасном состоянии, грязь, раны, без еды и воды. В клетках тоже собаки. Есть мама хаски со щенками. На земле лежала умирающая акита, через несколько часов ее не стало», — говорится в сообщении.

Местные жители не исключили, что животных могли украсть. Лошадей, по словам очевидцев, там тоже держат в грязных стойлах.