Эксклюзив 25 января 2024, 13:34 «Храбрые воины». Друзья погибших членов экипажа Ил-76 назвали их лучшими из лучших Друг пилотов сбитого Ил-76: погибшие члены экипажа — хорошие люди, храбрые воины РИА «Новости»

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Страшная авиакатастрофа произошла 24 января под Белгородом: разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Погибли 74 человека — члены экипажа и пленные солдаты ВСУ, которых везли для обмена. В Минобороны сообщили, что лайнер сбили украинские военные. Экипаж Ил-76 ценой собственных жизней увел воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Друзья погибших летчиков рассказали «360», что команда была настоящей семьей.

«Лучшие из лучших», — высказался про экипаж один из друзей погибших.

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Он рассказал, что команда долго летала вместе. Они делили не только небо, но и быт: вместе ели, пили, спали. Командиром сбитого под Белгородом самолета Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.

«Самый опытный и самый справедливый, честный, открытый человек и командир», — рассказал про него собеседник «360».

Бортрадист Игорь Саблинский, по воспоминаниям друга, был самым возрастным на борту, очень опытным.

Еще один знакомый погибших членов экипажа рассказал «360», что знал всех. Некоторые из них прослужили более 10 лет вместе.

«Исключительно хорошие люди и храбрые воины», — заявил он.

У многих погибших остались семьи: дети и жены. В МИД РФ атаку на Ил-76 назвали актом безумного варварства со стороны Украины.

Ранее друг помощника командира Ил-76 Владислава Чмирева рассказал «360», что пилот был добрым, умным и отзывчивым. Он назвал своего товарища настоящим героем.