24 января 2024, 14:40
Атаку на Ил-76 назвали актом безумного варварства со стороны Украины
МИД России назвал атаку Украины на Ил-76 актом безумного варварства
Украина совершила акт безумного варварства, сбив Ил-76 под Белгородом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
«Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и „пустили в расход“ своих же сограждан», — подчеркнул дипломат.
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По его словам, этот кровавый инцидент поставил под вопрос возможность хоть каких-то договоренностей в любых форматах. Украинские власти непременно нарушат те гарантии, которые они дают. В этом нет сомнений, заключил Мирошник.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели всех, кто находился на борту Ил-76. Причину авиакатастрофы установит комиссия, которая отправилась к месту ЧП.
Ил-76 перевозил пленных бойцов ВСУ, которых планировали обменять в Белгородской области. Украинские боевики не стали скрывать, что сбили воздушное судно.
Россия
МИД РФ
Украина
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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