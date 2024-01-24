Важное 24 января 2024, 14:40 Атаку на Ил-76 назвали актом безумного варварства со стороны Украины МИД России назвал атаку Украины на Ил-76 актом безумного варварства РИА «Новости»

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Украина совершила акт безумного варварства, сбив Ил-76 под Белгородом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и „пустили в расход“ своих же сограждан», — подчеркнул дипломат.

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По его словам, этот кровавый инцидент поставил под вопрос возможность хоть каких-то договоренностей в любых форматах. Украинские власти непременно нарушат те гарантии, которые они дают. В этом нет сомнений, заключил Мирошник.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели всех, кто находился на борту Ил-76. Причину авиакатастрофы установит комиссия, которая отправилась к месту ЧП.

Ил-76 перевозил пленных бойцов ВСУ, которых планировали обменять в Белгородской области. Украинские боевики не стали скрывать, что сбили воздушное судно.