Эксклюзив 25 января 2024, 01:25 «Был умным и спортивным». Друг летчика из Ил-76 Владислава Чмирева рассказал, каким пилот был при жизни Друг погибшего летчика Ил-76 Владислава Чмирева назвал его умным и отзывчивым РИА «Новости»

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Владислав Чмирев, помощник командира корабля Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области из-за атаки ВСУ, был добрым и отзывчивым человеком. Об этом в беседе с 360 рассказал его друг Александр.

«Учился хорошо, окончил летное военное училище и уехал туда. У него были в семье военные летчики: дед и отец. <…> С детства он хотел пойти по их стопам», — поделился друг пилота.

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По мнению собеседника «360», его погибший товарищ — герой, которым непременно нужно гордиться. Его смерть стала большим ударом для родных и близких. Друг Чмирева выразил надежду, что виновных в происшествии найдут и накажут.

«Он только окончил училище, у него была вся жизнь впереди. Он был умным и спортивным, мог еще кучу подвигов совершить и многие жизни спасти», — заявил товарищ умершего летчика.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал список членов экипажа Ил-76. Среди них были командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

В авиагородке Оренбурга появился мемориал, посвященный летчикам, погибшим в ЧП с Ил-76.