Руководителей шахты «Листвяжная» арестовали до 25 января

Следствие ходатайствовало об аресте руководителей и собственников шахты «Листвяжная», которых задержали по делу о трагедии на кемеровской выработке. В суд были доставлены четыре человека.

Меру пресечения для председателя совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора холдинга Геннадия Алексеева, технического директора общества Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта „Листвяжная“» Анатолия Лобанова выбрал Центральный районный суд Кемерова.

По делу об аварии на «Листвяжной» Якутова и Лобанова арестовали до 25 января 2022 года. Для Алексеева защита просила 15 миллионов залога или домашний арест. По остальным фигурантам решение еще не вынесено.

UPD Гендиректора компании «СДС-Уголь» тоже отправили под стражу до 25 января.

Федяева обвинили в злоупотреблении полномочиями. Алексеева, Якутова и Лобанова — в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заметила, что во время допроса обвиняемые не признали вину. Ее слова привел «Интерфакс».

Ранее СК показал видео задержания руководства холдинга «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта «Листвяжная».

Взрыв на выработке прогремел утром 25 ноября. Из 285 находившихся под землей горняков 46 погибли. Не вернулись из шахты и пять спасателей, которые отправились помогать рабочим. Тело последнего погибшего нашли 13 декабря.