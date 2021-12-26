Следователи предложили выпустить Хованского из СИЗО

Ведущие дела Юрия Хованского подали ходатайство в суд об изменении меры пресечения. Это означает, что до конца года блогер может выйти из СИЗО. Рассмотрение ходатайства назначено на 29 декабря в Куйбышевском районном суде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Он привел выдержку из базы по уголовным делам на сайте суда. Ходатайство об отмене или изменении меры пресечения, избранной по судебному решению, подали 24 декабря. Авторы документа на сайте суда не указаны, но по информации Чикова, с просьбой поменять Хованскому меру пресечения обратились следователи.

Блогер Юрий Хованский проходит обвиняемым по уголовному делу о публичных призывах к терроризму. По решению суда его взяли под стражу 10 июня 2021 года на два месяца, но после этого меру пресечения неоднократно меняли.

Ходатайство адвокатов блогера о домашнем аресте или другой мере пресечения рассматривали 22 декабря, но оставили без удовлетворения. Сам Хованский в своем выступлении по видеосвязи из следственного изолятора заявил, что все доказательства следователя голословны, а его вина не доказана.

Он отметил, что бежать не собирается. У него есть квартира в Санкт-Петербурге, а его пожилые родители нуждаются в его помощи. Но суд по просьбе прокурора оставил просьбу без удовлетворения.

Юрий Хованский подал жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой заявил о незаконности своего содержания под стражей. Он отметил, что время от получения его апелляций судом до рассмотрения было затянуто. Оно составляло от 23 до 39 дней, хотя избыточным считается срок в 17 дней.

Поводом для заведения уголовного дела в отношении Хованского стала песня про мюзикл «Норд-Ост». По версии следствия, он исполнил ее около года назад на одном из стримов. В тексте произведения увидели оправдание терроризма.