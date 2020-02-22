«Хотим бесплатные спортзалы в СИЗО»: попавшийся на наркотиках российский боксер пожаловался на здоровье

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили сидит в СИЗО после обвинений в нападении на росгвардейца. В изоляторе у спортсмена начались проблемы с глазами и аллергия.

«На днях мы посещали в СИЗО-4 („Медведь“) боксера Георгия Кушиташвили. У него начались проблемы с глазами, началась аллергия», — цитирует «Интерфакс» слова члена ОНК и Совета по правам человека Еву Меркачеву.

По ее словам, боксер стал хуже себя чувствовать из-за стресса и отсутствия нормальных тренировок. В изоляторах нет полноценных условий для занятий спортом, поэтому спортсмены испытывают трудности.

«Мы хотим, чтобы в каждом СИЗО обязательно был спортзал и желательно, чтобы он был бесплатным. Сейчас спортзал стоит 300 рублей в час и есть он далеко не в каждом изоляторе, попасть туда очень сложно», — пояснила Меркачева.

Она добавила, что в камере невозможно устраивать тренировки, а на улице нет никакого оборудования для спорта. Такое положение дел она назвала неправильным, так как здоровье людей должно быть на первом месте.

«Невозможно быть здоровым, когда тебя на прогулку выводят на час, и она проходит в бетонном коробе», — заключила Меркачева.

Георгий Кушиташвили попал в СИЗО 3 февраля. Такое решение вынес суд. По информации следствия, боксер попался с 0,61 грамма кокаина. Когда его задерживали, он ударил сотрудника Росгвардии, который получил скрытый перелом носа. Спортсмена пожизненно отстранили от сборной по боксу