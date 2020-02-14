«Будет ходить помогать людям». Кушиташвили пожизненно отстранили от сборной по боксу

Двукратного чемпиона России боксера Георгия Кушиташвили пожизненно отстранили от выступлений за сборную России, но обещали не бросать. Об этом «360» рассказал генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев.

По словам Кремлева, они проводили внутреннее расследование, а теперь, получив результаты анализов Кушиташвили, приняли решение отстранить его.

«Путь назад есть. Мы его исключили пожизненно, но мы его не бросим. Будем его родителям помогать, будем ему помогать. Будет заниматься общественной деятельностью, будет ходить помогать людям», — сказал Кремлев.

По его словам, подобная ситуация в федерации происходит впервые. Сейчас они решили проверить всех спортсменов, причем сделали это еще до обращения «Трезвой России».

«Это недопустимо для нас», — подчеркнул Кремлев.

Георгия Кушиташвили и другого боксера, Овика Оганнисяна, задержали в подъезде в Москве 2 февраля, при себе у них нашли пакетик с кокаином. Последующие анализы показали, что в моче боксера нашли следы кокаина и каннабиноидов.

Кушиташвили обвиняют в хранении наркотиков и избиении полицейского за то, что сотрудник Росгвардии сломал нос во время задержания.