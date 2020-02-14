Успешный боксер Георгий Кушиташвили больше не будет выступать от лица российской сборной. Такое решение приняли после обращения «Трезвой России» и изучения результатов анализов спортсмена — они подтвердили, что в его организме кокаин и каннабиноиды. Как обстоят дела с наркотиками в боксе и ждут ли Кушиташвили в спорте — разбирался «360».

В начале феврале Кушиташвили и другого боксера Овика Оганнисяна задержали в подъезде и нашли у них пакетик с кокаином. Кушиташвили добавил себе проблем, сломав нос сотруднику Росгвардии. В то же время адвокат спортсмена считает, что росгвардеец сам себе разбил лицо — дескать он упал, потому что весит 115 килограммов и неповоротливый. Эти факторы, по мнению защиты, стали причиной травм у правоохранителя.

В пятницу, 14 февраля, пришли результаты анализов Кушиташвили. В его моче нашли следы кокаина и каннабиноидов. Спортсмену предъявили обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков. До 2 апреля он проведет под арестом.

Адвокат Кушиташвили Александр Дегтерев не поверил, что боксер олимпийской сборной будет употреблять наркотики. По его мнению, это бессмысленно. В связи с этим защита планирует обжаловать решение суда.

У меня лично с точки зрения здравого смысла вызывает большое сомнение. Куча наркотиков оказалась у спортсмена олимпийской сборной. Причем наркотики абсолютно разного действия, употреблять которые нормальный человек в принципе никогда не будет Александр Дегтерев.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

«Трезвая Россия» вообще не захотела церемониться с Кушиташвили, заявив, что его нужно срочно исключить из сборной.

«Сегодня, когда мы видим, что наркотики ему никто не подбрасывал, что они у него в крови, это очень позорное явление для российского бокса. Поэтому мы требуем, чтобы его исключили из олимпийской сборной, по отношению к нему чтобы были применены самые жесткие санкции и пожизненная дисквалификация из бокса», — сказал глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

Так и получилось — в пятницу боксера пожизненно отстранили от выступлений за сборную России.

Наркотики в боксе

Главный тренер экспериментальной сборной команды России «1922» и главный тренер сборной национальной команды России Николай Хромов, лично знающий Кушиташвили, поделился с «360», что этого спортсмен никогда не был замечен на пьянстве, употреблении веществ или в каких-то драках. Он был дисциплинированным и вел спортивный образ жизни.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

Как бы то ни было, напомним, что в организме Кушиташвили нашли кокаин и каннабиноиды.

Это исключение из правил. В боксе не применяются наркотические вещества, они нам не нужны. Они негативно на реакцию, на двигательный аппарат, на мышление действуют. Нам эти препараты ни к чему Николай Хромов.

Хромов подчеркнул, что никакие наркотики в боксе не используют, потому что у спортсменов часто проходят соревнования, а независимая медицинская комиссия не пропустит атлета, который не будет «чист».

Однако у спортивного юриста, члена правления общественной организации «Спорт и право» Артема Пацева обратное мнение. В беседе с «360» он рассказал, что кокаин и каннабиноиды употребляет огромное количество спортсменов. По мнению юриста, это происходит от скудоумия и неспособности думать о последствиях.

Не важно из какой сборной, не важно из бокса или не из бокса, спортсмены крайне редко думают прежде чем принимать решение, употреблять им наркотики или нет, о своих спортивных перспективах. <…> Много веществ используется, не обязательно наркотических. Но и наркотики достаточно часто используются Артем Пацев.

Источник фото: РИА «Новости» / Павел Лисицын

По словам Пацева, вещества могут влиять на спортивные результаты, именно поэтому они запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Если в соревновательный период в пробе обнаружен кокаин — это основание для дисквалификации сроком до четырех лет.

Судьба Кушиташвили

Тренер по боксу Руслан Дотдаев уверен, что любой человек имеет право на ошибку, и в боксе есть много примеров, когда нарушившие закон спортсмены возвращаются на ринг. Дотдаев отметил, что некоторые атлеты занимались и бандитизмом, и торговали наркотиками, и сидели в тюрьме, но потом все равно выступали. Тренер считает, что у Кушиташвили есть шансы не только в боксе, но в других единоборствах.

Не исключаю, что если он решит в спорте двигаться дальше — профессиональном или каком-то другом — не думаю, что все на нем поставили крест. Что он, изгой теперь? Я к Григорию отношусь очень уважительно: спортсмен, который проводит зрелищные, тяжелые бои, тренируется по-настоящему, предан боксу. Да, ошибки допустимы у всех людей. Надеюсь, что в какой-то момент произойдет, что он вернется и раскроется как спортсмен Руслан Дотдаев.

По словам Дотдаева, в боксе никто не использует вещества, и «это все надуманно».