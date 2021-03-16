Защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов, который погиб от попадания шайбы в голову, отличался особыми человеческими и спортивными качествами. Он был добрым и открытым, а хоккей был для него не просто игрой. Своими воспоминаниями об умершем спортсмене с «360» поделился игрок МХК «Динамо» из Москвы Алексей Лихачев.

«Я точно могу сказать, что Тимур был очень добрым и открытым человеком, который мог поддержать в любой момент. Что касается спорта: он очень сильно любил хоккей, для него это была не просто игра, а это была его жизнь», — рассказал Лихачев.

Он добавил, что Файзутдинов не останавливался на достигнутом и всегда хотел стать лучше в своем любимом деле.

Ранее бывший одноклубник погибшего Стефан Гаранин отметил, что сразу подружился с Файзутдиновым, и назвал его очень классным, сильным, добрым, понимающим парнем. По словам собеседника, смерть молодого спортсмена — это большая утрата.

Тимур Файзутдинов во время матча с «Локомотивом» 12 марта получил тяжелую травму — шайба попала парню в голову. Его экстренно отвезли в реанимацию, но врачи не смогли спасти хоккеиста. Он умер на 20-м году жизни.