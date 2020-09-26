Прошли похороны девятилетней девочки, убитой в поселке Неклюдово в Нижегородской области. Местные жители рассказали, какое наказание нужно дать убийце.

На похоронах собрались десятки жителей поселка. Они оплакивали девочку и несли гроб.

Односельчане поделились мыслями по поводу дальнейшей судьбы виновного в убийстве.

«Он — животное. Я могу сказать только одно: чтобы по УДО не отпускали, чтобы казнь была для него. Потому что таких людей много и потом они по УДО выходят. Это не дело», — рассказал односельчанин.

За такое деяние просят пожизненное: «Чтобы не вышел оттуда».

Одна из местных жительниц не видит разницы в том, сколько дадут злоумышленнику: «Девчонку-то все равно уже не вернуть».

Наказание должно быть в плане профилактики дальнейших его преступлений. Наказать его? Мне кажется, он сам ничего не понял. Сделать такое — надо быть сумасшедшим, его жизнь уже наказала. Он же человек больной, по всей вероятности жительница поселка Неклюдово.

Она описала мать погибшей девочки.

«Я ее знаю только с положительной стороны — скромная, спокойная, адекватная. Я не знаю, почему она связалась с ним, ее портрет не убирается в эти все истории с уголовником. За Лерочкой она всегда ухаживала, всегда ее встречала, она ее оберегала. Она и уголовник? У меня это как-то не складывается», — рассказала местная жительница.

При этом предполагаемого убийцу Павла С. она ни разу не видела. Мужчина не ходил на собрания, не провожал девочку в школу. По словам односельчан, после трагедии мать не выходила на контакт.

Девятилетняя девочка пропала после уроков 24 сентября. В последний раз ее видели выходящей на остановке в поселке. Позже выяснилось, что подозреваемый встретил школьницу на остановке, отвел за кафе в лесочек и задушил.

Мужчина не отрицает свою вину. Напротив, он жалеет убитую. Павел рассказал, что плохо расстался со своей женой, которая, по его словам, часто его обманывала.