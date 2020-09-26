«Жена сделала выкидыш». Возможный убийца девочки из Нижегородской области объяснился

Предполагаемый убийца девятилетней девочки из Нижегородской области раскаялся и объяснил, что пошел на преступление из-за бытовых конфликтов с ее матерью. Об этом он рассказал журналистам в суде.

В распоряжении «360» появилось видео из зала суда, где Павел С. пытается объяснить свое преступление.

«Да, я раскаиваюсь <…>. Я только могу одно сказать: когда с женой ругались, она была от меня беременна и сказала, что она сделала выкидыш», — рассказал о причинах подсудимый.

Кроме того, он признался, что ему жалко девочку, а в тот день он находился в запое. По предварительным данным, мужчине грозит пожизненное заключение.

По словам Павла С., он не планировал заранее убийство, но на протяжении какого-то времени угрожал матери девочки. А во время одной ссоры он поднял на женщину руку.

«Она постоянно обманывала, последнее время в какой-то квартире находилась <…>. Все на нервной почве происходило», — вспоминает Павел С.

В субботу, 26 сентября, подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Девочка была найдена мертвой 24 сентября, на ее теле были обнаружены следы удушья.