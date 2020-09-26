«Жена сделала выкидыш». Возможный убийца девочки из Нижегородской области объяснился
В распоряжении «360» появилось видео из зала суда, где Павел С. пытается объяснить свое преступление.
«Да, я раскаиваюсь <…>. Я только могу одно сказать: когда с женой ругались, она была от меня беременна и сказала, что она сделала выкидыш», — рассказал о причинах подсудимый.
Кроме того, он признался, что ему жалко девочку, а в тот день он находился в запое. По предварительным данным, мужчине грозит пожизненное заключение.
По словам Павла С., он не планировал заранее убийство, но на протяжении какого-то времени угрожал матери девочки. А во время одной ссоры он поднял на женщину руку.
«Она постоянно обманывала, последнее время в какой-то квартире находилась <…>. Все на нервной почве происходило», — вспоминает Павел С.
В субботу, 26 сентября, подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Девочка была найдена мертвой 24 сентября, на ее теле были обнаружены следы удушья.