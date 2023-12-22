22 декабря 2023, 11:52
Хатико из Лианозово забрали на передержку
Волонтеры забрали собаку у станции метро «Лианозово» в Москве на передержку
Собаку у станции метро «Лианозово» в Москве взяли на передержку, обогрели и накормили. Сейчас она ждет, когда кто-то заберет ее к себе домой. Об этом сообщила заместитель начальника Мосметро Юлия Темникова.
Более недели собака сидела у станции на одном и том же месте. Ее сравнили с Хатико, которая ждет хозяина. Однако, по словам Темниковой, животное просто вышло погреться к метро.
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«Сейчас с ней все хорошо. Она находится на передержке, обогрета и накормлена», — добавила Темникова.
Чтобы забрать собаку себе, нужно написать в чат-бот Александра слово «оператор» для соединения со специалистом. Сотрудник ответит на вопросы и будет рад помочь собаке обрести дом.
Ранее спасенной из подвала на юге Москвы кошке нашли хозяина. Животное вытащили из вентиляционной шахты в районе Зябликово. Оно просидело в застенке около недели без еды и воды.
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