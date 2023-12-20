Эксклюзив 20 декабря 2023, 12:40 Хатико из Лианозово. Потерявшуюся собаку заметили у станции метро в Москве Потерявшаяся собака поселилась у станции метро «Лианозово» в Москве Соцсети

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У станции метро «Лианозово» в Москве завелся свой Хатико. Уже около недели там сидит собака, явно ищущая кого-то. О ней рассказали «360» неравнодушные горожане.

По словам собеседницы Лары, собаку заметили несколько дней назад. Ее видели между Бескудниково и Лианозово, но чаще — у входа на станцию метро.

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«Она уже около недели там сидит, никого к себе особо не подпускает и кого-то постоянно выискивает», — сообщила она.

Женщины, которые знают собаку, подкармливают ее курицей, чтобы она начала подходить к людям.

У местных жителей есть версия, что раньше она жила в гаражах и имела друга — такую же бездомную собаку. Но ее товарищ куда-то пропал, и теперь животное бегает в одиночестве.

«Ее либо оставили, либо какой-то несчастный случай произошел, но она откровенно кого-то ждет», — добавила Лара.

Она рассказала, что волонтеры начали собирать средства на отлов и передержку собаки, однако затем организаторы сбора куда-то пропали. Городские приюты переполнены и не хотят принимать Хатико к себе. Поэтому судьба брошенного животного туманна. Куда пропал ее хозяин — тоже пока остается загадкой.