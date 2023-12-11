11 декабря 2023, 14:57
Спасенной из подвала на юге Москвы кошке нашли хозяина
Спасенную из вентиляционной шахты на юге Москвы кошку забрали домой
Спасенную из вентиляционной шахты в Москве кошку забрали домой. Об этом «360» рассказали волонтеры, которые помогали доставать животное из западни.
Изначально спасенного котенка назвали Шахтой, в честь места, откуда его вытащили, но новый хозяин дал питомцу другую кличку. Теперь кошку будут звать Белочка.
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Чудом выжившее животное вытащили из вентиляционной шахты по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово. Оно просидело в застенке около недели без еды и воды.
Спасатели дважды выезжали на место происшествия, чтобы спасти застрявшую кошку. Для операции понадобилась специальная аппаратура и разрешение электриков.
Котенка осмотрели ветеринары, не обнаружив у него серьезных заболеваний.
Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» помогли провалившейся под лед собаке выбраться на берег. Она едва не утонула в полынье в водоеме в Павлово-Посадском городском округе.
Животные
Москва 2023
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