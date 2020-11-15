Харитонов назвал необходимый срок для восстановления после драки

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов попал в больницу после драки с другим спортсменом Адамом Яндиевым. Теперь ему потребуется как минимум три месяца для восстановления.

«Минимум на три месяца вылетел. Балбес… Если бы в бою получил, не было бы вопросов. Но удар этим кастетом повредил и орбитальную кость, и бровь», — привел ТАСС слова Харитонова.

Ранее спортсмен рассказал, что подрался с Яндиевым из-за долга. Спортсмен несколько раз брал деньги у Харитонова, но не возвращал их. В итоге боец попросил знакомых не одалживать деньги Яндиеву. Во время случайной встречи между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в рукоприкладство. По словам Харитонова, у нападавшего в руках был кастет.

Драка произошла 13 ноября во Дворце спорта ОК «Лужники» в Москве. Харитонова отправили в больницу, где он проведет как минимум 10 дней. Он уже написал заявление в полицию. ГУ МВД по Москве завело два уголовных дела против Яндиева по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». У Харитонова диагностировали сотрясение мозга и перелом, пишет «Газета.ru».