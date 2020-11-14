Боец Яндиев стал фигурантом уголовного дела после драки с Харитоновым

Сразу два уголовных дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» завели полицейские в отношении бойца UFC Адама Яндиева после его драки в «Лужниках», в которой пострадал другой боец смешанных единоборств Сергей Харитонов.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в минувшую пятницу, 13 ноября, поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце спорта «Лужники».

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что подрались трое мужчин. В результате двоим из них понадобилась медицинская помощь. Их срочно госпитализировали. Третьего участника конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ход проверки дознаватель возбудил в отношении подозреваемого два уголовных дела, подпадающие под статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

О нападении на Сергея Харитонова стало известно вчера. Его драку с Адамом Яндиевым и Русланом Абдо сняли на видео.

По неподтвержденным данным, причиной конфликта мог стать долг в два миллиона рублей.

Как рассказал представляющий интересы Харитонова адвокат Александр Кравцов, у спортсмена диагностировали сотрясение мозга, ушиб глаза, гематому и перелом лицевой кости. Он не исключил, что для выздоровления ему понадобиться около 10 дней.

Адвокат уточнил, что его подзащитный написал заявление в полицию.

Сергей Харитонов — российский боец ММА и бронзовый призер Гран-при Pride Fighting Championships 2004 года. За карьеру в ММА спортсмен одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.