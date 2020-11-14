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    14 ноября 2020, 22:19

    Боец Яндиев стал фигурантом уголовного дела после драки с Харитоновым

    Анатолий Минкин

    Сразу два уголовных дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» завели полицейские в отношении бойца UFC Адама Яндиева после его драки в «Лужниках», в которой пострадал другой боец смешанных единоборств Сергей Харитонов.
    Боец Яндиев стал фигурантом уголовного дела после драки с Харитоновым

    Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в минувшую пятницу, 13 ноября, поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце спорта «Лужники».

    Прибывшие на место правоохранители выяснили, что подрались трое мужчин. В результате двоим из них понадобилась медицинская помощь. Их срочно госпитализировали. Третьего участника конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства.

    В ход проверки дознаватель возбудил в отношении подозреваемого два уголовных дела, подпадающие под статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

    О нападении на Сергея Харитонова стало известно вчера. Его драку с Адамом Яндиевым и Русланом Абдо сняли на видео.

    По неподтвержденным данным, причиной конфликта мог стать долг в два миллиона рублей.

    Как рассказал представляющий интересы Харитонова адвокат Александр Кравцов, у спортсмена диагностировали сотрясение мозга, ушиб глаза, гематому и перелом лицевой кости. Он не исключил, что для выздоровления ему понадобиться около 10 дней.

    Адвокат уточнил, что его подзащитный написал заявление в полицию.

    Сергей Харитонов — российский боец ММА и бронзовый призер Гран-при Pride Fighting Championships 2004 года. За карьеру в ММА спортсмен одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.