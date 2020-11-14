«Всегда с собой кастет носил»: Харитонов назвал причину драки с Яндиевым

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов подрался с другим бойцом Адамом Яндиевым из-за денежного долга. Во время разборок ему сломали орбитальную кость. Об этом рассказал сам Харитонов.

По словам Харитонова, три года назад Яндиев с кем-то подрался и был весь перебинтован. Спортсмен предложил ему поехать в Тайланд, где снял для бойца и его жены номер в гостинице. Сам Харитонов жил на спортивной базе, пишет Telegram-канал Baza.

Билеты и жилье оплатил он сам, так как у Яндиева были проблемы с финансами. Перед возвращением в Москву Харитонов подарил коллеге сумку из змеиной кожи. После этого боец попросил купить сумку и своей жене, пообещав вернуть деньги.

Спустя какое-то время Яндиев попросил у Харитонова в долг 200 тысяч рублей, на что тот взял кредит. Затем было еще несколько просьб одолжить деньги. Несмотря на все обещания, деньги Яндиев так и не вернул, как утверждает второй спортсмен. Харитонов же в общей сложности отдал ему около миллиона рублей.

«Я смотрю его Instagram — яхты, самолеты, везде ходит. Ну у меня эта ситуация и сидела внутри», — признался Харитонов.

Он добавил, что вскоре узнал от приятеля, тот тот тоже давал в долг Яндиеву. Спортсмен же ничего не возвращал. В итоге Харитонов понял, что им просто пользовались и сказал знакомым не давать бойцу в долг. Во время случайной встречи Яндиев «предъявил» Харитонову, что тот рассказывает всем про его финансовую ситуацию. Словесный конфликт перерос в драку.

«Он меня спросил, я что, тебе денег должен. Я сказал, что да, должен. Он ответил что-то вроде, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут он ударил, а у него в руке что-то было, он всегда с собой кастет носил. Он мне этим ударом орбитальную кость сломал», — рассказал Харитонов.

По его словам, он не был готов к нападению и думал, что спортсмен хочет вернуть ему деньги.

Нападение произошло 13 ноября во Дворце спорта ОК «Лужники» в Москве. Харитонова отправили в больницу, где он проведет как минимум 10 дней. Он уже написал заявление в полицию.

Сегодня ГУ МВД по Москве сообщило, что против участника драки в «Лужниках» завели два уголовных дела по статье Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Речь идет о бойце Адаме Яндиеве, который отправил в больницу Сергея Харитонова и Руслана Абдо.