Общество 22 декабря 2023, 15:58 Гуляева назначили главой «Рольфа» после национализации дилера Бывший топ-менеджер «Авилона» возглавил «Рольф» после национализации дилера РИА «Новости»

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Гендиректором АО «Рольф» с 22 декабря назначили Алексея Гуляева, который в нулевых работал в структуре дилерского холдинга, а также занимал руководящие должности в «Авилоне». Об этом сообщил «Интерфакс».

Должность первого зама Гуляева получила Светлана Виноградова. Представитель «Рольф» заявил, что менеджмент компании сохранит свои места. Подчеркивается, что передача холдинга во временное управление Росимуществу не повлияет на его операционную деятельность.

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АО «Рольф» продолжит выполнять свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами. В Росимуществе планируют улучшить финансовые показатели дилера, подытожили в компании.

На официальном портале правовой информации 22 декабря опубликовали президентский указ о передаче акций и активов «Рольфа» во временное управление Росимуществу.

Весной 2023 года Путин подписал указ о введении ответных мер в случае изъятия российских активов в других странах.