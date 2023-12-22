Общество 22 декабря 2023, 09:08 Акции «Рольфа» передали во временное управление Росимущества Путин подписал указ о передаче акций «Рольф» во временное управление Росимуществ РИА «Новости»

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Президент Росси Владимир Путин подписал указ о передаче акций и активов автодилера «Рольф» во временное управление Росимущество. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, во временное управление перешли 15 198 акций «Рольфа», которыми владеет «Рольф моторс», а также 660 759 610 акций «Рольфа», владельцем которых является кипрский оффшор «Деланс лимитед».

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Кроме того, во временное управление попали доли в уставном капитале «Рольф тех», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс».

Согласно сведениям системы «Спарк», офшор «Деланс лимитед» владеет 99,99% акций компании «Рольф», еще 0,01% принадлежат «Рольф моторс». Само АО «Рольф» на 99% владеет «Рольф моторс» и «Рольф эстейт Санкт-Петербург», а также 100% акций «Рольф тех».

Политолог Юрий Кнутов отмечал, что указ Путина об ответных мерах на конфискацию государственного имущества западными странами является закономерным ответом на откровенный грабеж.