Губернатора Хабаровского края будут судить в закрытом режиме

Слушание по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала началось в суде. Заседание решили перевести в закрытый от журналистов режим.

Перевести рассмотрение дела чиновника в закрытый режим попросило следствие. Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу правоохранителей.

Сегодня, 10 июля, Сергею Фургалу должны избрать меру пресечения по итогам рассмотрения уголовного дела. В зал суда губернатора привели сотрудники полиции, минуя толпу представителей прессы.

В ночь на 9 июля губернатора Хабаровского края задержали полицейские. Уже днем самолет с Фургалом приземлился в московском аэропорту.

Главу региона задержали из-за показаний его предполагаемых подельников. Следователи полагают, что Фургал был заказчиком убийств бизнесменов, действуя в рамках организованной преступной группы. Губернатора обвинили в покушении и убийствах, которые совершала ОПГ в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам Фургал отрицает свою виновность.