Губернатору Сергею Фургалу изберут меру пресечения. Онлайн-трансляция

Басманный суд Москвы 10 июля изберет меру пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Следствие попросило отправить чиновника под арест. «360» ведет онлайн-трансляцию.

Басманный суд Москвы примет решение о мере пресечения задержанному ранее губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Действующего губернатора Хабаровского края задержали возле дома утром 9 июля, после этого его самолетом доставили в Москву.

Следствие считает, что Фургал действовал в рамках ОПГ и заказывал убийства предпринимателей. Ему предъявлено обвинение в покушении и убийствах, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. В Следственном комитете рассказали, что показания на Фургала дали другие фигуранты дела об убийствах этой ОПГ.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году.