Губернатор Воробьев навестил жительницу Ногинска, чьи дети пострадали при взрыве газа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил сегодня семью Натальи Ефименко, чьи дети получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме Ногинска. Глава области выразил слова поддержки, пообещал помочь, обнял и успокоил плачущую женщину.

«Представляете, сегодня 8 сентября — у меня День ангела, у Натальи», — сказала женщина и расплакалась.

Воробьев поддержал Наталью и успокоил. Пострадавшие при взрыве в многоэтажном доме в Ногинске девочки чувствуют сейчас себя хорошо. Они практически не пострадали — отделались ушибами мягких тканей.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что младшая девочка спит, а старшая очень переживает, что из-за взрыва у нее пропали все учебники и тетрадки. Специалисты МЧС отметили, что детям удалось спастись, потому что они рано встали и к моменту взрыва были на ногах.

Губернатор заявил, что пострадавшим при взрыве в Ногинске выплатят от 100 до 500 тысяч рублей. За погибшего семье дадут один миллион рублей. Людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тысяч рублей.

В результате взрыва газа, который прогремел утром в среду в жилом доме в Ногинске погиб один человек, еще 14 пострадали.