Пострадавшие при взрыве в Ногинске получат помощь от губернатора

Пострадавшим при взрыве в Ногинске выплатят от 100 до 500 тысяч рублей. За погибшего семье дадут один миллион рублей. Помощь будет оказана по поручению губернатора.

«По поручению губернатора семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по одному миллиону рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тысяч рублей — в зависимости от степени их тяжести. Людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тысяч рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В результате взрыва в жилом доме в Ногинске погиб один человек, еще 14 пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы: они вынуждены действовать очень осторожно из-за риска обрушения еще одного этажа в пострадавшем подъезде. Планируется, что поисковые работы займут порядка 12 часов.

Сейчас в больнице находятся четыре пострадавших — мама с двумя девочками и 62-летний мужчина. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что дети получили только ушибы мягких тканей и уже пережили первое потрясение. Однако, чтобы полностью справиться с ситуацией, им понадобиться помощь психолога, как и пострадавшим взрослым.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее уточнил, что пострадавший мужчина находится в реанимации с переломом голени. Глава региона добавил, что его транспортируют в госпиталь Вишневского для лечения.