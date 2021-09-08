«Переживает, что пропали все учебники». Омбудсмен Мишонова рассказала о помощи детям после взрыва в Ногинске

Пострадавшие при взрыве в многоэтажном доме в Ногинске девочки чувствуют себя хорошо. Они практически не пострадали — отделались ушибами мягких тканей. Однако детям, как и взрослым, потребуется помощь психолога, чтобы восстановиться.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что только что навещала пострадавшую семью — они уже отошли от первоначального стресса. Младшая девочка спит, а старшая очень переживает, что из-за взрыва у нее пропали все учебники и тетрадки.

«Когда я была в палате, пришла психолог от МЧС. Здесь понадобится работа наша общая — детям и взрослым точно нужна профессиональная помощь психолога, потому что девочка сейчас ей сказала, что страшно возвращаться в квартиру. Понятно, это первая реакция, но мы надеемся, что все образумится. Уже шутят, планируют новые покупки, говорят, что будут заменять из утраченного», — отметила она.

Мишонова уточнила, что девочки получили только ушибы мягких тканей и чудесным образом почти не пострадали.

«Как говорят специалисты МЧС, это случилось потому, что они очень рано встали, и все были практически на ногах в квартире», — уточнила омбудсмен.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место, чтобы ответить на вопросы жителей и лично проконтролировать ход работ по разбору завалов. Планируется, что спасатели справятся за 12 часов — они ведут работы аккуратно из-за риска обрушения еще одного этажа. Сами работы по восстановлению разрушенных квартир займут шесть-восемь месяцев.