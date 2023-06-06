Эксклюзив 06 июня 2023, 19:23 Губернатор Русских навестил в больнице отравившихся алкоголем ульяновцев Ульяновский губернатор Русских рассказал о состоянии отравившихся сидром пациентов

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Губернатор Алексей Русских побывал в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. Он навестил семерых ульяновцев, которые отравились напитком «Мистер Сидр». В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

«Сегодня навестил пациентов областного центра специализированных видов медицинской помощи. Здесь врачи борются за жизнь семи жителей нашего региона, поступивших с отравлением алкогольсодержащим напитком», — написал Русских в Telegram-канале.

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Он отметил, что два человека продолжают лечение в реанимации отделения токсикологии. Остальных перевели в палаты долечивания, у них состояние средней степени тяжести с положительной динамикой.

Врачи смогли стабилизировать состояние беременной женщины, также положительная динамика сохраняется у 16-летней девушки. Губернатор Ульяновской области пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ульяновские врачи находятся на постоянной связи с федеральными коллегами из ведущих медицинских центров страны. Также Русских обсудил состояние пациентов с заместителем заведующего Токсикологического центра ФМБА России Салаватом Сарманаевым, который высоко оценил действия медиков.

По данным регионального Минздрава, число случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 51, из них скончались 16 человек.

Массовое отравление сидром зафиксировали и в Самарской области, а также в Удмуртии. Следователи установили, что пострадавшие пили слабоалкогольные напитки «Мистер Сидр».