Губернатор Подмосковья поздравил строителей с профессиональным праздником

В России 9 августа отмечается День строителя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех специалистов с профессиональным праздником, поблагодарив за непростую работу.

«Поздравляю строителей с профессиональным праздником! Работая в разных направлениях вы делаете наше Подмосковье с каждым годом все привлекательнее. Именно ваш труд формирует облик городов и делает жизнь людей комфортнее», — написал глава региона в Instagram.

Губернатор выразил слова благодарности за непростой труд. Кроме того, Воробьев пожелал всем представителям профессии крепкого здоровья, успехов и реализации идей.

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным глава столичного региона сообщил, что за прошедшие пять лет в области появилось 95 школ и 2018 детских садов. В этом году откроют еще 38 образовательных учреждений для школьников и 26 детских садов.

Помимо этого, в Подмосковье продолжаются работы на инфраструктурных объектах. Уже запущены МЦД-1 и МЦД-2, а в этом году закончится реконструкция и строительство участков дороги М8 «Холмогоры» и возведение развязки на улице Репина в Химках. Через год появятся пусковые комплексы ЦКАД.