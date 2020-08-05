«Большой подарок к юбилею города». Современный детский сад на 150 мест открыли в Красногорске

Здесь примут порядка 150 дошколят. Раньше детей приходилось водить в отдаленные детские сады — как государственные, так и частные. В новом центре смогут разместиться шесть групп.

Я хотела бы поприветствовать всех от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Что хочу сказать — это потрясающе красивый современный сад. И видно, что он построен с большой любовью, любовью к детям Ирина Каклюгина.

В комплексе есть музыкальный и физкультурный залы, пищевой блок, кабинеты педагогов и врачей, кружковая зона и прачечная. Внутренний дворик озеленили. Поставили малые архитектурные формы, спортивные площадки и сделали безопасное покрытие на игровых участках.

«Хотелось бы выразить слова благодарности строителям, которые создали такой потрясающий образовательный центр. И школу, и детский сад. Уверена, что они станут местами силы, притяжения для детей, учителей, воспитателей. Здесь хочется учиться, играть, работать. Я хочу пожелать, чтобы вы были счастливы. Ну, а мы и дальше будем создавать условия для этого», — поделилась Ирина Каклюгина.

Учреждение полностью укомплектовано работниками. В центре «Вершина» Красногорского округа станут проводить программы основного и дополнительного образования.

А заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Игорь Тельбухов подчеркнул, что это «большой подарок».

Это большой подарок к нашему юбилею — 80-летию образования Красногорска. Очень хочу пожелать родителям, ребятам, чтобы этот сад стал действительно большим домом — домом дружбы, смеха и радости. Счастья и здоровья всем! Игорь Тельбухов

Министр областного строительного комплекса Владимир Локтев рассказал, что более 70 социальных объектов запустят в регионе до конца этого года. Выполнить работы позволят национальные проекты.

Губернатор поручил Локтеву завершить строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.