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    05 августа 2020, 12:42

    «Большой подарок к юбилею города». Современный детский сад на 150 мест открыли в Красногорске

    Анастасия Аброськина , Елена Маркелова , Юлия Уткина

    Новый детский сад открыли в подмосковном Путилкове. Он стал частью образовательного центра «Вершина» — комплекса, включающего в себя еще школу на 1100 мест. Она примет первых учеников осенью. Сегодня, 5 августа, детский сад открыла министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
    «Большой подарок к юбилею города». Современный детский сад на 150 мест открыли в Красногорске | Изображение 1

    Здесь примут порядка 150 дошколят. Раньше детей приходилось водить в отдаленные детские сады — как государственные, так и частные. В новом центре смогут разместиться шесть групп.

    Я хотела бы поприветствовать всех от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Что хочу сказать — это потрясающе красивый современный сад. И видно, что он построен с большой любовью, любовью к детям

    Ирина Каклюгина.
    «Большой подарок к юбилею города». Современный детский сад на 150 мест открыли в Красногорске | Изображение 2

    В комплексе есть музыкальный и физкультурный залы, пищевой блок, кабинеты педагогов и врачей, кружковая зона и прачечная. Внутренний дворик озеленили. Поставили малые архитектурные формы, спортивные площадки и сделали безопасное покрытие на игровых участках.

    «Хотелось бы выразить слова благодарности строителям, которые создали такой потрясающий образовательный центр. И школу, и детский сад. Уверена, что они станут местами силы, притяжения для детей, учителей, воспитателей. Здесь хочется учиться, играть, работать. Я хочу пожелать, чтобы вы были счастливы. Ну, а мы и дальше будем создавать условия для этого», — поделилась Ирина Каклюгина.

    «Большой подарок к юбилею города». Современный детский сад на 150 мест открыли в Красногорске | Изображение 3

    Учреждение полностью укомплектовано работниками. В центре «Вершина» Красногорского округа станут проводить программы основного и дополнительного образования.

    А заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Игорь Тельбухов подчеркнул, что это «большой подарок».

    «Большой подарок к юбилею города». Современный детский сад на 150 мест открыли в Красногорске | Изображение 4

    Это большой подарок к нашему юбилею — 80-летию образования Красногорска. Очень хочу пожелать родителям, ребятам, чтобы этот сад стал действительно большим домом — домом дружбы, смеха и радости. Счастья и здоровья всем!

    Игорь Тельбухов

    Министр областного строительного комплекса Владимир Локтев рассказал, что более 70 социальных объектов запустят в регионе до конца этого года. Выполнить работы позволят национальные проекты.

    «Большой подарок к юбилею города». Современный детский сад на 150 мест открыли в Красногорске | Изображение 5

    Губернатор поручил Локтеву завершить строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.

    Новости SMI.FM