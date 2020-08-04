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    04 августа 2020, 15:26

    Новые участки МЦД и ЦКАД открываются в Подмосковье. Рассказываем, что и когда будет готово

    Арина Гудилова

    В Подмосковье открываются новые станции МЦД и ЦКАД. Они помогут жителям сэкономить время и избавиться от пробок.
    Новые участки МЦД и ЦКАД открываются в Подмосковье. Рассказываем, что и когда будет готово

    Строительство дорог, развязок, вылетных магистралей в Подмосковье продолжается, и уже в этом году будут запущены новые участки.

    В 2020-м планируют открыть:

    Новые участки МЦД и ЦКАД открываются в Подмосковье. Рассказываем, что и когда будет готово | Изображение 1
    Источник фото: https://stroi.mos.ru/

    — участки дороги М-8 «Холмогоры»;

    — развязку на улице Репина в Химках. Построить эстакаду президента попросили сотрудники предприятия «Энергомаш».

    В 2021-м году:

    — запустят Пусковые комплексы № 1-5 Центральной кольцевой автодороги.

    В 2023 году:

    — запустят МЦД-3 Зеленоград — Раменское. Его протяженность составляет 82 километра и содержит 43 станции;

    — завершать реконструкции и строительства дороги М-5 «Урал».

    В 2024 году:

    — запустят МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный. Протяженность 86 километров и включает 38 станций;

    — завершат строительство дороги «Москва — Казань» (обход Балашихи и Ногинска).

    Новые участки МЦД и ЦКАД открываются в Подмосковье. Рассказываем, что и когда будет готово | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

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