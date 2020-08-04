Новые участки МЦД и ЦКАД открываются в Подмосковье. Рассказываем, что и когда будет готово

В Подмосковье открываются новые станции МЦД и ЦКАД. Они помогут жителям сэкономить время и избавиться от пробок.

Строительство дорог, развязок, вылетных магистралей в Подмосковье продолжается, и уже в этом году будут запущены новые участки. В 2020-м планируют открыть: Источник фото: https://stroi.mos.ru/ — участки дороги М-8 «Холмогоры»; — развязку на улице Репина в Химках. Построить эстакаду президента попросили сотрудники предприятия «Энергомаш». В 2021-м году: — запустят Пусковые комплексы № 1-5 Центральной кольцевой автодороги. В 2023 году: — запустят МЦД-3 Зеленоград — Раменское. Его протяженность составляет 82 километра и содержит 43 станции; — завершать реконструкции и строительства дороги М-5 «Урал». В 2024 году: — запустят МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный. Протяженность 86 километров и включает 38 станций; — завершат строительство дороги «Москва — Казань» (обход Балашихи и Ногинска). Источник фото: телеканал «360»