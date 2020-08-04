04 августа 2020, 15:26
Новые участки МЦД и ЦКАД открываются в Подмосковье. Рассказываем, что и когда будет готово
В Подмосковье открываются новые станции МЦД и ЦКАД. Они помогут жителям сэкономить время и избавиться от пробок.
Строительство дорог, развязок, вылетных магистралей в Подмосковье продолжается, и уже в этом году будут запущены новые участки.
В 2020-м планируют открыть:
— участки дороги М-8 «Холмогоры»;
— развязку на улице Репина в Химках. Построить эстакаду президента попросили сотрудники предприятия «Энергомаш».
В 2021-м году:
— запустят Пусковые комплексы № 1-5 Центральной кольцевой автодороги.
В 2023 году:
— запустят МЦД-3 Зеленоград — Раменское. Его протяженность составляет 82 километра и содержит 43 станции;
— завершать реконструкции и строительства дороги М-5 «Урал».
В 2024 году:
— запустят МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный. Протяженность 86 километров и включает 38 станций;
— завершат строительство дороги «Москва — Казань» (обход Балашихи и Ногинска).