Губернатор Подмосковья поздравил бизнесменов с Днем предпринимателя

Сегодня, 26 мая, в России отмечается День предпринимательства. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех, кто занимается собственным делом. Он пожелал бизнесменам побед и хороших результатов.

«Я хочу поздравить всех, кто выбрал этот сложный, но достойный путь: заниматься бизнесом, вести свое собственное дело. Как известно, предпринимательство приносит как выгоды, так и несет немало сложностей и рисков», — отметил в Instagram губернатор Подмосковья.

Он добавил, что предприниматель — человек сильный и предприимчивый. В бизнесе может преуспеть именно тот, кто с помощью ума и смекалки способен преодолеть трудности и реализовать свою заветную мечту. Например, построить лучший ресторан или самое эффективное, прибыльное предприятие.

Федеральное правительство и мы на региональном уровне отдаем себе отчет, что каждый бизнесмен делает очень важное, полезное дело. Вы создаете рабочие места, платите налоги — это основа экономики. С нашей стороны мы также стараемся оказывать различные меры поддержки и помощи бизнесу. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Глава региона подчеркнул, что помощи не бывает много, но ресурсы властей ограничены. Предпринимателям не только предоставляют льготы по налогам, дают специальные кредиты, но и активно работают с вопросами бизнеса. Подмосковье старается «снимать разные бюрократические препоны и головные боли», несмотря на трудную ситуацию.

«Все, что касается спроса и предложения, вызывает больше вопросов и проблем. Но жизнь прекрасна, и я хочу пожелать каждому из вас найти в себе силы пройти это сложное время достойно и быть всегда на высоте. Как известно, дорогу осилит идущий, поэтому — только вперед! Побед вам, здоровья и хороших результатов по окончании 2020-го года», — пожелал Воробьев.

Подмосковных предпринимателей ранее поздравил с праздником бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. Он призвал бизнесменов не сдаваться, не опускать руки и пожелал здоровья, терпения, и выдержки. В свою очередь министр инвестиций, науки и промышленности Наталья Егорова поблагодарила каждого предпринимателя за вклад в экономику региона.