«В сложное время не опускаете руки». Бизнесменов Подмосковья поздравили с профессиональным праздником
Всех, кто работает в этой отрасли, поздравил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. Он напомнил: сегодня празднику 12 лет.
Его отмечают инициативные, энергичные люди, очень талантливые. Те, кому удалось поставить на ноги и развить свое дело. Сколько смелых и оригинальных проектов уже реализовано! Для этого требуется талант, много-много сил и еще немного везения, на которое, как нам известно, можно надеяться, но нельзя рассчитыватьВладимир Головнев.
Он пожелал предпринимателям не сдаваться, не опускать руки даже в сложное время, а также здоровья, терпения, выдержки и семейного благополучия.
Бизнесменов поздравили и в Мининвесте. Там подчеркнули: во время пандемии крайне важно быть сплоченными и сохранить открытый диалог. Об этом сказала министр инвестиций, науки и промышленности Наталья Егорова.
Уважаемые представители подмосковного бизнеса, руководители предприятий, хочу поблагодарить каждого за вклад в экономику и за то, что в это сложное время вы не опускаете руки. Вы остаетесь движущей силой развития регионаНаталья Егорова.
В Мининвесте уже разработан обширный пакет мер поддержки бизнеса. Они позволят предпринимателям снизить расходы и сохранить рабочие места.
Предусмотрены субсидии на зарплату сотрудникам, кредит под 0%, отсрочка платежей по налогам и аренде, льготные займы и многие другие меры.
Кроме того, на сайте fasie.ru можно узнать все подробности о программах Фонда содействия инновациям.