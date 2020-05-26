«В сложное время не опускаете руки». Бизнесменов Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Взяв курс на постепенное снятие ограничений в период пандемии, Подмосковье в первую очередь возобновило работу своих предприятий. Как и весь областной бизнес, это движущая сила развития региона. И сегодня в стране отмечают День российского предпринимательства.

Всех, кто работает в этой отрасли, поздравил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. Он напомнил: сегодня празднику 12 лет.

Его отмечают инициативные, энергичные люди, очень талантливые. Те, кому удалось поставить на ноги и развить свое дело. Сколько смелых и оригинальных проектов уже реализовано! Для этого требуется талант, много-много сил и еще немного везения, на которое, как нам известно, можно надеяться, но нельзя рассчитывать Владимир Головнев.

Он пожелал предпринимателям не сдаваться, не опускать руки даже в сложное время, а также здоровья, терпения, выдержки и семейного благополучия.

Бизнесменов поздравили и в Мининвесте. Там подчеркнули: во время пандемии крайне важно быть сплоченными и сохранить открытый диалог. Об этом сказала министр инвестиций, науки и промышленности Наталья Егорова.

Уважаемые представители подмосковного бизнеса, руководители предприятий, хочу поблагодарить каждого за вклад в экономику и за то, что в это сложное время вы не опускаете руки. Вы остаетесь движущей силой развития региона Наталья Егорова.

В Мининвесте уже разработан обширный пакет мер поддержки бизнеса. Они позволят предпринимателям снизить расходы и сохранить рабочие места.

Предусмотрены субсидии на зарплату сотрудникам, кредит под 0%, отсрочка платежей по налогам и аренде, льготные займы и многие другие меры.

Кроме того, на сайте fasie.ru можно узнать все подробности о программах Фонда содействия инновациям.