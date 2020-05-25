Московскому бизнесу предсказали восстановление после снятия ограничений

В ряде случаев сработает отложенный спрос, когда клиенты откладывали покупку товара на неопределенный срок, но сохраняя в планах. Чиновник отметил, что ряд предпринимателей получил отсрочки на обязательные платежи. Власти исходя из каждой ситуации в отдельности могут или еще на год отложить погашение бизнесом обязательных платежей, или же предложить другие меры поддержки.

«О которых, например, на одном из последних совещаний сообщил президент, — и спишем полностью те или иные платежи», — пояснил Ефимов.

Ранее он заявил, что магазины непродовольственных товаров откроются в Москве на следующем этапе снятия ограничений. Он назвал эту сферу бизнеса ключевым элементом в поставках товаров от производителя до потребителя.

Чиновник пояснил, что производители сейчас работают «на склад», так как торговые точки, где должны продаваться товары, не работают. В итоге выгоды не получают ни предприятия, которым не хватает оборотных средств, ни сами магазины. В этой связи городские власти намерены поэтапно возвращать к работе магазины.

Первый этап снятия ограничений в Москве начался в понедельник, 25 мая. В городе начали работать МФЦ, но попасть туда можно только по записи. Автомобилисты могут взять машину в каршеринге.

Срок режима повышенной готовности в российской столице истекает 31 мая, но мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что намерен продлить ряд ограничений.

Всего в Москве выявили 163 913 случаев коронавируса. Поправились за все время 49 840 пациентов, умерли 1993 человека. В России количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 353 427. Выздоровели после заражения 113 299 человек, скончался 3541.