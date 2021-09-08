Губернатор Красноярского края выразил соболезнования родным погибшего главы МЧС Зиничева

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева. Глава министерства погиб 8 сентября, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника.

«Евгений Зиничев возглавлял МЧС более четырех лет. Это большая утрата для коллег, близких и всех, кто знал Евгения Николаевича. Губернатор направил телеграмму соболезнования родным и близким министра», — сказано в посте в официальном Instagram губернатора.

Зиничев приехал в Красноярский край, чтобы вместе с Уссом открыть масштабные учения МЧС в Арктике. Планировалось, что они займут два дня — спасатели должны были на практике отработать ряд природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в Красноярском крае.

Зиничев погиб в Норильске, где находился вместе с Александром Мельником. Оба стояли на обрыве — Мельник выбирал место для съемок своего нового документального фильма про развитие Арктики и Северного морского пути. Режиссер поскользнулся и упал в воду. Зиничев прыгнул за ним, но разбился о камень. Оба погибли.