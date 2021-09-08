Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях

МЧС сообщило о гибели главы министерства Евгения Зиничева. Он спасал человека на межведомственных учениях. Об этом сообщили в МЧС.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — уточнили в ведомстве.

Евгений Зиничев стал главой МЧС с 2018 года. Кроме того, он был заместителем директора ФСБ России и временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Президенту России Владимиру Путину уже доложили о его гибели.

Учения МЧС стартовали на территории Арктической зоны, их проводят одновременно в семи регионах страны. Контролировать тренировку в Красноярском крае прибыли губернатор Александр Усс и министр МЧС России Евгений Зиничев.

Планировалось, что учения продлятся два дня: спасатели должны были на практике отработать пять сценариев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Речь идет про разлив нефти в акваторию Енисея, пожар на судне с химически опасными веществами, природный пожар в тундре и взрыв резервуара с нефтепродуктами.