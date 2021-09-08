Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Мельника

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях, пытаясь спасти 63-летнего кинорежиссера Александра Мельника. Об этом сообщили в МЧС.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что Зиничев прыгнул с обрыва в воду за оператором, который поскользнулся и сорвался вниз. Глава МЧС погиб, разбившись о камень. Оператор, которого он хотел спасти, тоже не выжил.

Александр Мельник — российский кинорежиссер, сценарист и член гильдии кинорежиссеров России. Он прибыл на место проведения межведомственных учений, чтобы выбрать место для съемок своего нового документального фильма. Он планировал снять картину, посвященную развитию Арктики и Северного морского пути.

В рамках учений на территории Арктической зоны спасатели планировали на практике отработать несколько сценариев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За два дня они должны были справиться с разливом нефти в акваторию Енисея, пожаром на судне с химически опасными веществами, природным пожаром в тундре и взрывом резервуара с нефтепродуктами.