Группу африканцев с подозрением на «омикрон» доставили в обсерватор в Новой Москве

«Омикрон»-штамм коронавируса заподозрили у пятерых африканских граждан в Новой Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Иностранец, как отмечается, недавно вернулся из Африки. Он вместе со своими приятелями проживал в деревне Голохвастово (ТиНАО). Из-за подозрений на коронавирус на адрес, где остановились африканцы, была вызвана скорая помощь.

В обсерватор были доставлены пять человек. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Самое широкое распространение в Москве получили две вариации коронавируса. Это «дельта» и уханьский штамм. По последним данным, в России за минувшие сутки выявили 29 929 новых случаев коронавируса. Этот показатель впервые с 13 октября опустился ниже 30 тысяч. У 7,7% заразившихся не было клинических проявлений болезни. Самый большой прирост заболевших был зафиксирован в Москве — 2862 новых случая. В общей сложности с начала пандемии в России было выявлено более 10 миллионов случаев коронавируса.