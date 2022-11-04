Общество 04 ноября 2022, 12:40 Гроссмейстер Карпов пришел в сознание — Федерация шахмат России Федерация шахмат России сообщила об улучшении состояния гроссмейстера Анатолия Карпова РИА "Новости"

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Депутат Госдумы и гроссмейстер Анатолий Карпов находится в стабильном состоянии, рассказал «Спорт-Экспрессу» член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян. По его словам, бывший чемпион мира уже пришел в сознание.

«Показатели в норме, Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку. Вряд ли его выпишут сегодня, будем смотреть», — рассказал собеседник издания.

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Накануне о ходе восстановления Карпова «Известиям» рассказал шахматист Сергей Карякин. Он находится на связи с помощниками именитого гроссмейстера. По его словам, пострадавший получает необходимое лечение, а врачи отмечают положительную динамику в его восстановлении.

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Жена Карпова Наталья Буланова рассказала, что он получил травму в результате неудачного падения. По ее словам, они вышли из магазина и шахматист оступился. Врачи обнаружили у него гематому, которая уже начала рассасываться.

Ранее музыкант Андрей Ковалев заявлял, что на гроссмейстера совершили нападение. По его словам, у Карпова диагностировали кровоизлияние в мозг.