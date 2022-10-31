«Сейчас в тяжелом состоянии». Музыкант рассказал о последнем разговоре с помощником Карпова | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 16:45 «Сейчас в тяжелом состоянии». Музыкант рассказал о последнем разговоре с помощником Карпова Музыкант Ковалев заявил, что депутат Карпов находится в тяжелом состоянии после нападения "ВКонтакте"

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Бывший чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов попал в больницу после нападения в понедельник, рассказал «360» автор-исполнитель и владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев. По его словам, парламентарий получил серьезные травмы и находится в коме.

По словам собеседника «360», о случившемся ему рассказал помощник.

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«И вдруг звонит помощник: „Андрей Аркадьевич, встреча отменяется, несчастье — напали [на Анатолия Карпова]“. Причем это Георгиевский переулок — это рядом с Госдумой, задний выход. Короче, кровоизлияние в мозг, искусственная кома, сейчас в тяжелом состоянии», — рассказал о состоянии гроссмейстера Ковалев.

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По словам музыканта, на днях они с Карповым должны были встретиться в усадьбе Гребнево. Там они планировали провести масштабный турнир по шахматам, который собрал бы тысячи участников.

«Я думаю, что [нападавшего] найдут быстро, потому что камер много. Но ведь надо понять, что Анатолий Евгеньевич — не бизнесмен, не человек, который участвует в каких-то многочисленных конфликтах. Он занимается шахматными турнирами для детей», — отметил собеседник «360». Он предположил, что нападение на депутата мог совершить «маньяк, сумасшедший или грабитель».

Помощник Карпова Дина Альтенталлер заявила «360», что «сейчас все в порядке». Она отметила, что будет узнавать подробности случившегося.

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