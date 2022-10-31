Жена госпитализированного Карпова рассказала о его состоянии | 360°

Общество 31 октября 2022, 21:33 Жена госпитализированного Карпова рассказала о его состоянии Жена госпитализированного шахматиста Карпова рассказала о его состоянии после падения РИА "Новости"

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Супруга гроссмейстера Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала о его состоянии после госпитализации. Оказалось, что при падении, которое произошло по дороге в магазин, шахматист упал и ударился головой. Об этом сообщили «Известия».

«Действительно, в субботу мы с ним вышли из подъезда, он поскользнулся, захромал. Мы думали, нога…» — поделилась женщина.

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По ее словам, в травмпункте Карпова осмотрели и предположили, что при падении он ударился. У шахматиста обнаружили небольшую гематому. Позднее врач связался с Булановой и заявил, что гематома начала рассасываться.

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Сам Карпов находится в сознании, его здоровью ничто не угрожает. Супруга гроссмейстера надеется, что он несколько дней будет находиться под наблюдением, а потом медики отпустят его домой.

Шахматиста госпитализировали 29 октября в НИИ Склифосовского. До этого сообщалось, что у Карпова перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма. Музыкант Андрей Ковалев заявлял, что на гроссмейстера напали в Георгиевском переулке в Москве. По его словам, пострадавший находится в искусственной коме.