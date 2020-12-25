Греф назвал условие для завершения программы льготной ипотеки

Саму программу субсидирования жилищных кредитов он назвал одним из самых грамотных шагов правительства.

«В тот период времени, если бы такого шага не сделали, то большая часть экономики находилась бы в кризисе. Из нее надо выходить, безусловно. Когда выходить — вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — заявил Греф.

Он рассказал, что Сбербанк разработал специальное предложение, чтобы завершение программы льготной ипотеки прошло гладко. Инициативой уже заинтересовались в Минфине. Документы направили на имя руководителя ведомства Антона Силуанова и главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

Сбербанк разработал предложения, которые позволят сгладить последствия окончания программы льготной ипотеки, добавил Греф. Банкир отметил, что в Минфине Р Ф уже заинтересовались предложениями, они направлены на имя министра финансов Антона Силуанова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщило Ura.ru.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых запустили в России в апреле. Она была рассчитана на покупку жилья в новостройках. Изначально программа действовала до 1 ноября., но после ее продлили до 1 июля 2021 года. Повышенный спрос на квартиры в новых домах привел к росту цен. По прогнозам аналитиков, в следующем году стоимость квадратного метра в новостройках может вырасти в цене еще на 10 — 12%.