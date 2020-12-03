Эксперты предрекли подорожание квартир в новостройках на 10-12% в 2021 году

Квартиры в российских новостройках в 2021 году подорожают. Ожидается, что средняя стоимость квадратного метра будет выше нынешней на 10-12%. Подорожание обгонит инфляцию в несколько раз.

Прогноз цен представила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости. Расти они будут не так интенсивно, как в 2020 году.

«Интенсивный рост цен продолжится в первой половине 2021 года. Но во второй половине, вероятно, уменьшится, поскольку ослабнет спрос», — сказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее прогнозу, новостройки в среднем в наступающем году станут дороже на 10-12%.

Руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов тоже допустил сохранение тренда на повышение стоимости жилья. Аналитик полагает, что на первичном рынке по итогам 2021-го квадратный метр подорожает на 6-8%.

В 2020 году спрос на новостройки был повышенным из-за льготной ипотеки под 6,5% и девальвации рубля. Он уже привел к дефициту свободных для покупки квартир и может повлиять на годовую динамику роста средней стоимости «квадрата» в новостройке. Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов допустил, что она действительно окажется на уровне 10-12%.

В ноябре 2020 года, подчеркнули эксперты, в среднем за квадратный метр в новостройках просили на 17,1% больше, чем в январе. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го, цены поднялись на 18,6%.

Подорожало и вторичное жилье — на 7,7% и 7,2% относительно цен, которые были на рынке в начале года.