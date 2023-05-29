Общество 29 мая 2023, 17:47 Greenpeace попал в список нежелательных организаций в России Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных неправительственных организаций Greenpeace

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Министерство юстиции внесло Greenpeace* в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации“», — указано в сообщении.

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace* (Greenpeace International) на территории страны. По данным ведомства, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Активисты продвигают политическую повестку и пытаются вмешиваться во внутренние дела государства.

В конце марта Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийской НПО «Свободный университет». В надзорном ведомстве уточнили, что профессорско-преподавательский состав вуза популяризирует деятельность экстремистских организаций.

* ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность фонда Greenpeace.